Об изменении цен в строительстве за 2017 год

За истекший год индекс цен в строительстве составил 105%, на строительно-монтажные работы - 105,4%, на машины и оборудование - 102,5%, прочие работы и затраты - 105,6%.

Изменение цен в строительстве в процентах, прирост Декабрь 2017 г. к Январь-декабрь 2017 г. к январю-декабрю 2016 г. IV квартал 2017 г. к ноябрю 2017 г. декабрю 2016 г. декабрю 2015 г. III кварталу 2017 г. IV кварталу 2016 г. Индекс цен в строительстве 0,3 5,0 9,9 4,5 1,5 4,9 Строительно-монтажные работы 0,2 5,4 10,3 4,8 1,7 5,3 Машины и оборудование 0,4 2,5 6,0 2,5 0,6 2,4 Прочие работы и затраты 0,4 5,6 11,7 5,5 1,5 5,3

Прирост цен на материалы, детали и конструкции, приобретенные строительными организациями за 2017 год, составил 3,6%.

Цены на щебень выросли на 9%, битум - на 8,6%, портландцемент - на 6,1%, лесоматериалы - на 4,7%, металлы черные - на 3,5%, песок - на 3,3%, краски и эмали - на 3,2%, трубы - на 2,5%, стекло листовое - на 2,2%. Цены на плитки и плиты керамические снизились на 6,9%, гипс - на 4,6%, санитарно-технические изделия - на 2,4%.