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Об изменении цен в строительстве за 2017 год

 

За истекший год индекс цен в строительстве составил 105%, на строительно-монтажные работы - 105,4%, на машины и оборудование - 102,5%, прочие работы и затраты - 105,6%.

 

Изменение цен в строительстве

в процентах, прирост

 

Декабрь 2017 г. к

Январь-декабрь 2017 г. к январю-декабрю 2016 г.

IV квартал 2017 г. к

ноябрю 2017 г.

декабрю 2016 г.

декабрю 2015 г.

III кварталу 2017 г.

IV кварталу 2016 г.

Индекс цен в строительстве

0,3

5,0

9,9

4,5

1,5

4,9

Строительно-монтажные работы

0,2

5,4

10,3

4,8

1,7

5,3

Машины и оборудование

0,4

2,5

6,0

2,5

0,6

2,4

Прочие работы и затраты

0,4

5,6

11,7

5,5

1,5

5,3

 

Прирост цен на материалы, детали и конструкции, приобретенные строительными организациями за 2017 год, составил 3,6%.

Цены на щебень выросли на 9%, битум - на 8,6%, портландцемент - на 6,1%, лесоматериалы - на 4,7%, металлы черные - на 3,5%, песок - на 3,3%, краски и эмали - на 3,2%, трубы - на 2,5%, стекло листовое - на 2,2%. Цены на плитки и плиты керамические снизились на 6,9%, гипс - на 4,6%, санитарно-технические изделия - на 2,4%.

 

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10 января 2018, 14:09
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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