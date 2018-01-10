Об изменении цен в строительстве за 2017 год
За истекший год индекс цен в строительстве составил 105%, на строительно-монтажные работы - 105,4%, на машины и оборудование - 102,5%, прочие работы и затраты - 105,6%.
|
Изменение цен в строительстве
|
в процентах, прирост
|
|
Декабрь 2017 г. к
|
Январь-декабрь 2017 г. к январю-декабрю 2016 г.
|
IV квартал 2017 г. к
|
ноябрю 2017 г.
|
декабрю 2016 г.
|
декабрю 2015 г.
|
III кварталу 2017 г.
|
IV кварталу 2016 г.
|
Индекс цен в строительстве
|
0,3
|
5,0
|
9,9
|
4,5
|
1,5
|
4,9
|
Строительно-монтажные работы
|
0,2
|
5,4
|
10,3
|
4,8
|
1,7
|
5,3
|
Машины и оборудование
|
0,4
|
2,5
|
6,0
|
2,5
|
0,6
|
2,4
|
Прочие работы и затраты
|
0,4
|
5,6
|
11,7
|
5,5
|
1,5
|
5,3
Прирост цен на материалы, детали и конструкции, приобретенные строительными организациями за 2017 год, составил 3,6%.
Цены на щебень выросли на 9%, битум - на 8,6%, портландцемент - на 6,1%, лесоматериалы - на 4,7%, металлы черные - на 3,5%, песок - на 3,3%, краски и эмали - на 3,2%, трубы - на 2,5%, стекло листовое - на 2,2%. Цены на плитки и плиты керамические снизились на 6,9%, гипс - на 4,6%, санитарно-технические изделия - на 2,4%.
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