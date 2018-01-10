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Чего ждет Алик Шпекбаев от 2018 года

10 января 2018, 14:18

Будут апробированы принципиально новые механизмы и формы работы.

Председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев рассказал на своей странице в Facebook о планах на 2018 год, передает Zakon.kz.

"В агентстве идет подготовка к заседанию коллегии, на котором будут подведены итоги проделанной работы и определены новые приоритеты в свете опубликованного сегодня Послания народу главы государства Нурсултана Назарбаева. Ключевой посыл его нынешнего обращения – стране требуется новое качество развития, безусловно, станет определяющим для нас", - сказал глава ведомства.

В числе основных задач – эффективное государственное управление, превентивная борьба с коррупцией и верховенство закона. Важно, что сложилось четкое видение того, каким должен быть путь к этим целям.

"Новый, 2018 год, станет решающим для нас, поскольку будут апробированы принципиально новые механизмы и формы работы. Факторно-балльная система оценки деятельности должностных лиц, цифровизация процессов в госорганах, консолидация административных ресурсов, вовлечение населения в решение задач, стоящих перед обществом – все это нашло отражение в Послании. Решение этих вопросов предстоит перевести в практическую плоскость", - написал он.

По его словам, в агентстве решили отказаться от привычного формата работы коллегии. Выступления модераторов будут транслироваться в прямом эфире. В мероприятии примут участие представители всех госорганов, отечественных НПО и международных организаций.

Фото: parlam.kz


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