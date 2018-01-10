Лучшие роли и выступления Михаила Державина
Он скончался на 82-м году жизни.
Народный артист России Михаил Державин умер 10 января после тяжелой и продолжительной болезни, сообщает РИА Новости.
О дате прощания и похорон будет известно позже.
Михаил Державин родился 15 июня 1936 года в Москве в семье актера Театра имени Вахтангова Михаила Степановича Державина и Ираиды Ивановны Державиной.
В 1954 году Державин поступил в Театральное училище имени Щукина. Позже его пригласили в Московский театр имени Ленинского комсомола.
В 1969-м он перешел в Театр сатиры.
Среди наиболее известных его ролей — Елисеев в "Банкете" Аркадия Арканова и Григория Горина, Велосипедкин в "Бане" Владимира Маяковского, Телятев в "Бешеных деньгах" Александра Островского, Скалозуб в "Горе от ума" Александра Грибоедова.
В кино Державин дебютировал в 1956 году, сыграв гимназиста Женьку в фильме Юрия Егорова "Они были первыми".
В 1970-е годы актер был постоянным участником телепередачи "Кабачок "13 стульев" в роли пана Ведущего. Программа в течение долгих лет была очень популярна и принесла Державину всесоюзную славу.
В 1990‑х годах много снимался в комедиях у режиссера Анатолия Эйрамджана: "Бабник", "Моя морячка", "Жених из Майями", "Третий не лишний", "Импотент", "Ночной визит".
Актер был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени
В 2006 году в Москве рядом с "Мосфильмом" была открыта его именная звезда.
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