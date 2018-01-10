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Лучшие роли и выступления Михаила Державина

10 января 2018, 14:25

Он скончался на 82-м году жизни.

Народный артист России Михаил Державин умер 10 января после тяжелой и продолжительной болезни, сообщает РИА Новости.

О дате прощания и похорон будет известно позже.

Михаил Державин родился 15 июня 1936 года в Москве в семье актера Театра имени Вахтангова Михаила Степановича Державина и Ираиды Ивановны Державиной.

В 1954 году Державин поступил в Театральное училище имени Щукина. Позже его пригласили в Московский театр имени Ленинского комсомола.

В 1969-м он перешел в Театр сатиры.

Среди наиболее известных его ролей — Елисеев в "Банкете" Аркадия Арканова и Григория Горина, Велосипедкин в "Бане" Владимира Маяковского, Телятев в "Бешеных деньгах" Александра Островского, Скалозуб в "Горе от ума" Александра Грибоедова.

В кино Державин дебютировал в 1956 году, сыграв гимназиста Женьку в фильме Юрия Егорова "Они были первыми".

В 1970-е годы актер был постоянным участником телепередачи "Кабачок "13 стульев" в роли пана Ведущего. Программа в течение долгих лет была очень популярна и принесла Державину всесоюзную славу.

В 1990‑х годах много снимался в комедиях у режиссера Анатолия Эйрамджана: "Бабник", "Моя морячка", "Жених из Майями", "Третий не лишний", "Импотент", "Ночной визит".

Актер был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени

В 2006 году в Москве рядом с "Мосфильмом" была открыта его именная звезда.


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