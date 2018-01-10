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По погибшему в колонии Павлодара дзюдоисту назначена повторная экспертиза

10 января 2018, 14:32

О проведении экспертизы ходатайствовала сторона потерпевших.

Психолого-психиатрическую посмертную экспертизу назначила апелляционная коллегия по уголовным делам Павлодарского областного суда бывшего чемпиона Казахстана по дзюдо Бахытжана Абдыкаримова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня было заседание апелляционной коллегии. И она вынесла решение о назначении повторной психолого-психиатрической экспертизы в отношении умершего Абдыкаримова Бахытжана», - сообщила пресс-секретарь суда Павлодарской области Айгерим Сулейменова.

Стало известно, что о проведении экспертизы ходатайствовала сторона потерпевших.

Напомним, 24 февраля 2016 года в помещении павлодарского исправительного учреждения АП 162/3 было обнаружено тело 45-летнего вице-президента областной федерации по дзюдо Бахытжана Абдыкаримова. Горло мужчины было перерезано, эксперты насчитали на его теле более 130 ножевых ранений. Незадолго до смерти заключённый подвергался пыткам физически и морально, сообщили прокуроры спецуправления.

Процесс по этому делу начался в июне того же года. Родственники Абдыкаримова не только заявляли отвод судье, но и требовали переквалификации статьи на «Убийство» с «Доведения до самоубийства».

18 октября 2017 года виновными в доведении до самоубийства, пытках и злоупотреблении должностными полномочиями признали троих сотрудников колонии. 30 октября в следственный изолятор в Павлодаре решением суда был водворён дежурный помощник начальника учреждения АП - 162/2 Куаныш Калиев. Его следователи подозревают в организации пыток над заключёнными, доведении до самоубийства и злоупотреблении должностными полномочиями.

В момент, когда были совершены расследуемые преступления, он работал заместителем начальника колонии АП-162/3. Таким образом, Куаныш Калиев стал четвёртым фигурантом по факту смерти вице-президента областной федерации по дзюдо Бахытжана Абдыкаримова в феврале 2016 года.

Кроме того, один из тюремных руководителей может быть непосредственным образом причастен к насилию и угнетению 26 осуждённых, этапированных из Балхаша в Павлодар в июне 2016 года. О том, чтобы изменить меру пресечения на более тяжкую, в суде ходатайствовал государственный обвинитель, который опасается, что Куаныш Калиев может скрыться от правосудия. Тогда была вынесена санкция задержать его и поместить в СИЗО на два месяца. Дело в отношении К. Калиева пока в суд не поступило.

Антон Гагарин

Фото с сайта knews.kg


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