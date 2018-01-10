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В британской школе девочек запретили называть девочками

10 января 2018, 14:58

Руководство учебного заведения решило использовать вместо этого гендерно-нейтральные слова.

В средней школе для девочек Altrincham в британском Манчестере учителям запретили называть учениц девочками. Руководство учебного заведения решило использовать вместо этого гендерно-нейтральные слова, предает Daily Mail.

Директор школы Стефани Джил написала письмо родителям учеников, в котором объяснила подобное решение. По ее словам, это поможет чувствовать себя комфортно детям, которые не определились, кем они больше хотят быть мальчиками или девочками, а также тем, кто впоследствии и вовсе решится на смену пола.

Родные учениц по-разному отреагировали на решение руководства школы. Некоторые родители признались, что просто не могли поверить, что директор написала об этом всерьез.

«Это же нелепо! Мы и так живем в том веке, когда должны уважать разные взгляды людей, если это касается вопросов пола и сексуальной ориентации, то мы должны относиться к этому с пониманием. Но девочки все-таки должны оставаться девочками»

В настоящее время в школе, основанной в 1910 году, учатся 1350 девочек в возрасте от 11 до 18 лет. Как отмечает издание, из самого названия учебного заведения слово «девочки» убирать не будут.

Источник: Lenta.ru

Фото: Google Street View


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