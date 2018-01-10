«АрселорМиттал Темиртау» оштрафован на 600 млн тенге

К черному снегу в Темиртау этот штраф отношения не имеет.

Металлургический комбинат компании «АрселорМиттал Темиртау» оштрафован за вред экологии на 600 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К черному снегу, как подчеркивают в департаменте экологии, этот штраф отношения не имеет. Причины покрытия снега черным налетом еще выясняются рабочей группой из числа экологов, метеорологов и прокуроров. Группа создана по поручению акима Карагандинской области Ерлана Кошанова, который поручил работать ежедневно.

По словам заместителя руководителя департамента экологии Карагандинской области Алибека Бекмухамбетова, штрафы выписаны за загрязнение окружающей среды.

«Выявлено превышение вредных выбросов в атмосферу. Имело место превышение нормативов предельно-допустимых выбросов и неисполнение плана природоохранных мероприятий. Выдано предписание об устранении нарушений», - сообщил Алибек Бекмухамбетов.

Непосредственно штраф составляет 105 миллионов тенге. Остальная сумма - это компенсация за нанесенный ущерб экологии.

Напомним, одной из вероятных причин появления в Темиртау черного снега могла стать низкая скорость ветра - до двух метров в секунду, которая сохранялась почти весь декабрь. Версию о ветре озвучил на совещании 9 января в акимате региона заместитель директора Карагандинского центра метеорологии Валерий Стратиенко, добавив, что вредные выбросы от комбината тоже могли повлечь такие последствия.

Фото с сайта newstracker.ru