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Саудовский кронпринц создал мини-армию

10 января 2018, 15:06

Подразделение подчиняется напрямую и только Мухаммеду бен Сальману.

Наследный принц, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман создал мини-армию по аналогии с крупнейшей в мире частной военной компанией Blackwater, передает ТАСС.

Как сообщает газета Sabq, структура, получившая название "Меч Аль-Аджраб", была сформирована еще в 2015 году, но до сих пор о том, что в составе Королевской гвардии существует подразделение, подчиняющееся напрямую и только кронпринцу, известно не было. В состав группы входят 5 тыс. рядовых и офицеров, прошедших серьезную военную подготовку. Это силы быстрого реагирования, воздушный десант, боевые пловцы, отряды для подавления протестов, разминирования, а также снайперы.

Среди задач элитной бригады защита короля и наследного принца, VIP-персон, королевских резиденций, а также обеспечение безопасности на всех мероприятиях, организованных монархом и его сыном.

По некоторым данным, подконтрольные Мухаммеду бен Сальману отряды участвовали в операции по задержанию подозреваемых в коррупции лиц в начале ноября. Тогда десятки бизнесменов, бывшие и действующие министры и принцы были помещены в фешенебельный отель Ritz-Carlton в Эр-Рияде.

Название новой боевой единицы также не случайно. "Аль-Аджраб" - меч, связанный с основателем второго Саудовского государства (1824-1834 годы) имама Турки бен Абдаллы бен Мухаммеда Аль Сауда (1755-1834 годы). В XIX веке артефакт был передан имамом Саудом бен Фейсалом Аль Саудом шейху Исе бен Халифе - тогдашнему правителю Бахрейна. Меч хранился в правящей семье Аль Халифа 140 лет и в 2010 году был возвращен саудовскому королю Абдалле бен Абдель Азизу Аль Сауду, а позднее его получил в наследство действующий монарх Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, взошедший на престол в 2015 году.

Фото: trtturk.com


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