«Мисс слониха» и «Королева сосисок»: победительницы необычных конкурсов красоты

Соревнования устраивались не то что с фантазией, а с определенной долей безумия.

В 20-м веке конкурсы красоты сильно отличались от нынешних. По сути они заменяли интернет, обеспечивая зрелищами простых работяг с заводов — именно для них состязания женщин и устраивались. Woman.ru предлагает окунуться в историю и узнать об обладательницах самых необычных титулов на бьюти-смотрах.

Сегодня большинство международных конкурсов красоты проходит в соответствии с жестким регламентом, а участниц подбирают по определенным критериям. Однако раньше правила подобных битв не были столь строгими, а результаты — предсказуемыми.

В пятидесятые годы прошлого века конкурсы красоты на Западе проводились с единственной целью: снизить градус социального напряжения и отвлечь людей от нестабильной политической ситуации.

Именно поэтому такие соревнования устраивались не то что с фантазией, а с определенной долей безумия. Колбасные концерны, кондитерские цеха и промышленные предприятия по мало кому понятным критериям выбирали собственных королев красоты, награждая победительниц весьма забавными званиями и титулами. О них и пойдет речь в нашем сегодняшнем материале.

Этот список мы решили дополнить победительницами необычных конкурсов красоты XXI века. Да-да, оригинальные бьюти-битвы проводятся и в наши дни.

В 1956 году американский концерн по производству сосисок Hebrew National провел собственный конкурс красоты. Корона победительницы, признание публики, а также ожерелье и пояс из колбасных изделий достались Лорейн Коул. Жюри единогласно отдало ей титул «Королевы сосисок сорта Франкфуртер».

В 1957 году в США прошел конкурс «Королева пончиков». Несколько сладких пышек и большой круглый бублик вместо короны достались жительнице Нью-Йорка Джой Харман.

В 1954 году был проведен еще один оригинальный конкурс — «Королева сомов». Не знаем, по каким критериям, но победительницу организаторы все-таки выбрали — ею стала Гейл Хупер из Мемфиса, которая для фото бесстрашно взяла в одну руку удочки и снасти, а в другую — 25-килограммового сома.

В 1955 году в США был проведен конкурс «Королева черники». Обладательницей забавного титула стала Этел Силбер из штата Нью-Джерси. На фото победительницу запечатлели лежащей в ванной, до краев наполненной ягодами.

В 1952 году Жанна Дэвис из Алабамы выиграла ежегодный конкурс «Королева свитеров».

В пятидесятых особой популярностью в США пользовался конкурс «Мисс правильная осанка», на котором конкурсантки демонстрировали рентгеновские снимки своих позвоночников. Покорить жюри в 1957 году смогла Дайан Стопкин из Сент-Луиса.

В 1968 году в США состоялся конкурс «Королева бала любви». Победа в нем досталась Линн Келлог, которую наградили короной и аплодисментами.

В 1961 году проводился конкурс «Королева смеха», который был посвящен популяризации национального американского чувства юмора. Заливистей всех на нем хохотала Кэтлин Таунсенд из Миннеаполиса.

В 1960 году американская меховая компания West Side Fur Company провела собственный конкурс красоты. Повелительницей шуб стала актриса Джулия Мид — ей досталось гордое звание «Королевы норки» и, конечно, роскошное манто.

В 1963 году состоялся конкурс для тех девушек, которые не боятся числа 13 и связанных с ним плохих примет. Самой отважной на нем была Синди Кэрол, которой достался титул «Королева анти-трискаидекафобии». Победительницу не испугало даже то, что соревнование состоялось в пятницу 13-го. На фото она собрала все пугающие суеверных людей предрассудки: лестницу, под которой якобы нельзя стоять, черного кота и, конечно, число 13.

В 1967 году в Нью-Йорке прошел конкурс «Королева здоровья». Победа в нем досталась Дарлин Ларсон — на фото она бесстрашно сидит в одном бикини на заснеженной крыше Lincoln Square Motor Inn. Надеемся, после этого красотка не заболела!

А так выглядит победительница конкурса «Королева кулинарии», который прошел в 1964 году. Тогда корона досталась Глории Принс.

В 1964 году в США был также проведен конкурс «Королева фестиваля животных». Найти общий язык с братьями нашими меньшими лучше всего удалось Санни Остин — на фото она позирует в компании овцы, тукана и цыпленка.

1964 год запомнился еще одним странным бьюти-состязанием. Тогда же определили победительницу конкурса «Королева конфет». Счастливицей стала актриса Джои Лансинг.

А теперь перейдем к более актуальным соревнованиям. К примеру, мало кто знает, что каждый год в столице Перу проводят конкурс «Мисс рассвет», который проходит в… женской тюрьме. Одной из его победительниц стала Коку Касусаре из Нидерландов. Увы, за это достижение срок ей не сократили.

С 1997 года в Таиланде ежегодно проходит конкурс «Мисс слониха», на который допускаются женщины с избыточным весом и большими размерами. Соревнование призвано привлечь внимание человечества к проблеме вымирания слонов. В 2005 году победительницей этой битвы стала студентка Тарнрарин Хансаванг — ее вес составил 110 кг. Девушку наградили короной и денежным призом в размере 1270 долларов.

По правилам международных конкурсов участницы должны обладать естественной красотой, не подправленной скальпелем пластического хирурга. Однако победительниц конкурса «Мисс искусственная красота» выбирают, исходя из совсем других соображений. Корона достается той, которая круче всего «прокачала» свою внешность. Несколько лет назад первой в таком состязании стала 22-летняя Фэнг Киан. В своей триумфальной речи девушка принялась слезно благодарить за победу своего врача, подарившего ей выдающиеся формы.

Несколько лет назад определилась победительница еще одного странного бьюти-состязания. Звание «Мисс самые красивые ножки» досталось Марине Сименович, чьи стопы и пальцы ног оказались самыми ухоженными. По словам девушки, со ступнями ей повезло от природы. Однако об уходе Марина все равно не забывает и через день пользуется пемзой.

До чего дошел прогресс! Оказывается, компьютерные персонажи теперь тоже принимают участие в конкурсах красоты. Несколько лет назад из 25 конкурсанток была выбрана победительница по имени Ева. Стоит признать, что у «Королевы виртуального мира» весьма необычная внешность: темная кожа, ультракороткая стрижка, один стеклянный глаз и искусственные руки, как у робота.

Африканские племена во многом далеки от цивилизации, но это не значит, что у них не проводятся свои конкурсы красоты. К примеру, шестнадцатилетнюю Патрицию Какуко несколько лет назад признали «Кенийской королевой примирения». Девушке удалось обойти с десяток соперниц из нескольких враждующих поселений.