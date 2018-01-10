Туристы из Казахстана пострадали в таиландском парке аттракционов
Несчастный случай произошел в результате ДТП с открытым микроавтобусом на территории парка.
Десять человек, включая восемь туристов из Казахстана, их гида и водителя, получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с открытым микроавтобусом на территории парка аттракционов Hanuman World на острове Пхукет в Таиланде, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Nation.
Водитель микроавтобуса, двигавшегося по территории парка, не справился с управлением на склоне холма, в результате чего микроавтобус врезался в дерево, говорится в сообщении.
Девять из десяти пострадавших были с места происшествия доставлены в больницу Dibuk Hospital, расположенную неподалеку.
Два человека получили переломы ног, еще один — перелом руки, у остальных – сильные ушибы, сообщает издание.
Основной аттракцион Hanuman World, "полет" на тросе, протянутом над джунглями, пользуется огромной популярностью у иностранных туристов, в том числе у россиян и граждан стран СНГ.
Фото nationmultimedia.com
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