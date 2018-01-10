Жуткая смерть на "барахолке": водителя бетономешалки приговорили к году лишения свободы

Также он лишен прав вождения на 5 лет.

К году лишения свободы приговорен водитель бетономешалки, сбивший насмерть мужчину на Северном кольце в августе прошлого года, передает Zakon.kz.

Напомним, 14 августа в соцсетях появились видео жуткого ДТП - наезда на мужчину и его автомобиль бетономешалкой. В результате Toyota искорежило до неузнаваемости, а ее водитель погиб на месте.

Как было установлено в суде, водитель Toyota двигался в южном направлении и напротив рынка "Ялян" у машины лопнуло переднее правое колесо. Он остановился, выставил аварийный знак, включил "аварийку" и вместе с пассажиром собрался менять колесо. Наезд грузовиком Howo произошел в тот момент, когда автовладелец доставал из багажника запасное колесо.

В суде подсудимый водитель бетономешалки признался в том, что по неосторожности одновременно совершил наезд на Toyota и ее водителя. После случившегося он остановил машину, вышел, увидел последствия, вернулся в авто и не покидал его до приезда полицейских.

"П.А. после случившегося сам находился в шоке, спрятался в машине, хотел совершить суицид, телефон потерял и не имел возможности вызвать скорую помощь", - отметил адвокат подсудимого во время рассмотрения дела в апелляционной инстанции.

Приговором суда первой инстанции водитель грузовика был признан виновным по ст.345 ч.3 и приговорен к году лишения свободы в колонии-поселении, а также лишению права управлять транспортным средством на 5 лет. Также частично был удовлетворен гражданский иск представителя погибшего, в его пользу с осужденного суд постановил взыскать 1,5 млн тенге в качестве возмещения морального ущерба и 330 тыс тенге - материального.

Апелляционная коллегия по уголовным делам горсуда Алматы приговор в части лишения свободы оставила без изменения. Что касается гражданского иска о возмещении морального и материального вреда - решение суда первой инстанции было отменено, так как представитель погибшего заявил о намерении привлечь в качестве ответчика ТОО, которому принадлежит бетономешалка.