Законопроект о кинематографии обсудили депутаты Мажилиса с сотрудниками «Казахфильма»

В Алматы на киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова прошла встреча депутатов Мажилиса Парламента РК с кинематографистами Казахстана, а также с сотрудниками киностудии и представителями творческой интеллигенции, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу киностудии.

На встречу с представителями отечественной киноиндустрии на киностудию прибыли депутаты Мажилиса, члены фракции партии «Нұр Отан» Гульнара Иксанова, Карибай Мусырман, Бейбит Мамраев.

Главной темой встречи стало обсуждение рассматриваемого в парламенте проекта закона «О кинематографии», где отражены основные направления дальнейшего развития отечественной киноиндустрии. Во время встречи были рассмотрены цели и задачи отечественного кинематографа и его роль в социально-культурном развитии страны, состояние и перспективы развития отечественного киноискусства.

Известные режиссеры, актеры и продюсеры высказали свое мнение о необходимых изменениях. В частности, режиссер Рустем Абдрашов привел в пример опыт стран бывшего соцлагеря - Венгрии и Болгарии - сумевших сохранить национальный кинематограф и сейчас активно налаживать отношения с голливудскими студиями.

Актер Нуржаман Ихтымбаев призвал сохранить «Казахфильм» как единый и уникальный кинематографический комплекс. Кинорежиссер Сатыбалды Нарымбетов и писатель, кинодраматург Смагул Елубай напомнили о том, что отечественное социально-значимое кино поддерживается большинством стран и на государствах же лежит ответственность за воспитание и поддержку молодых кадров.

Как отметила депутат Г.Иксанова, данный закон просто необходим для правового регулирования в области кинематографии и создания благоприятных условий для поддержки и продвижения национального кинопроизводства, проката и дистрибуции национальных фильмов, чтобы повысить качество и конкурентоспособность казахстанского кино.

«И для этого мы специально приехали, чтобы послушать кинематографистов, потому что только вместе мы сможем добиться результатов. И главное, что сейчас любой гражданин может принять участие в обсуждении законопроекта, внося свои предложения через наш сайт», - сказала она.

В свою очередь Б.Мамраев пригласил кинематографистов принять участие в обсуждении документа в качестве экспертов.

«Мы будем только рады этому, так как мы хотим, чтобы в этом законе были рассмотрены ключевые моменты развития отечественного кинематографа, - сказал Б. Мамраев.

Депутаты также ознакомились с повседневной деятельностью киностудии «Казахфильм» и ее техническим оснащением, декорациями, костюмами, реквизитом.