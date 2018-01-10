Андрей Чеботарев: Президент задал общую политическую повестку на текущий год

Нурсултан Назарбаев обратился с ежегодным посланием к народу Казахстана. Своим мнением о содержании данного документа поделился известный эксперт, директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего, озвучиванием своего ежегодного послания народу Казахстана именно в это время, Президент задал общую политическую повестку на текущий год в самом его начале, подчеркнул эксперт.

При этом содержание данного документа демонстрирует сохранение сложившейся за последние годы практики максимального акцентирования внимания государства и его органов на вопросах социально-экономического характера. Чисто же политические моменты сводятся главным образом к мерам, призванным улучшить функционирование системы государственного управления и обеспечение правопорядка.

По его мнению, раздел, посвященный человеческому капиталу, логически укладывается в рамки проводимой с прошлого года политики модернизации общественного сознания. Особенно это касается поручения главы государства по поводу определения четкого графика перевода государственного языка на латинский алфавит до 2025 года, хотя в обществе уже идет дискуссия относительно утвержденного варианта этого алфавита, поэтому не исключено, что он еще будет доработан. Для успешного же решения поставленных задач в сфере образования предусмотрены меры, призванные стимулировать работу педагогов разных уровней, включая повышение их квалификации и увеличение размера заработной платы.

Вместе с тем, определенные вопросы, несмотря на их актуальность, не нашли своего отражения в послании, считает Андрей Чеботарев. "В частности, прошлогодние забастовки работников предприятий добывающих отраслей в Карагандинской и Мангистауской областях в очередной раз показали наличие нерешенных проблем в сфере социально-трудовых отношений. Особенно это касается вопросов оплаты и обеспечения безопасности труда, отношений между работниками и работодателями, деятельности профсоюзов. Однако послание ориентировано на оказание всевозможной поддержки предпринимателям, тогда как трудовая тематика касается только преодоления безработицы и решения вопроса самозанятых граждан. Хотя уже давно отношения между работодателями и работниками фактически вышли за пределы сферы труда и влияют на обеспечение политической стабильности в тех или иных регионах и в республике целом", говорит он и считает, что в связи с этим целесообразно поручить правительству разработать и принять меры, направленные на расширение прав и социальных гарантий наемных работников и усиление роли профсоюзов в регулировании социально-трудовых отношений.

- В послании отмечено введение с 1 января этого года самостоятельного бюджета и коммунальной собственности в городах районного значения и сельских населенных пунктах с численностью более 2 тысяч человек, - комментирует Чеботарев. - В то же время нет ясности относительно сроков осуществления данных мер, что может привести к затягиванию этого процесса вплоть до 2020 года. Еще большие вопросы и сомнения вызывают перспективы обеспечения прозрачности и рациональности в процессе использования бюджетных средств в указанных населенных пунктах. Несмотря на выборность местных акимов депутатами районных маслихатов, уровень их подотчетности населению оставляет желать лучшего.

В связи с этим эксперт предлагает пересмотреть законодательство о местном государственном управлении и самоуправлении в сторону усиления сходов и собраний местных сообществ, а также разработать и принять специальную программу по введению бюджета и коммунальной собственности в отмеченных городах и сельских населенных пунктах.

В сферах борьбы с коррупцией и обеспечения верховенства закона представлены преимущественно результаты прошлых лет, отметил он. Причем, на его взгляд, по многим из них среди широкой общественности даны неоднозначные оценки, каких-либо качественно новых мер, призванных улучшить ситуацию в данных сферах, озвучено не было. В то же время следует ожидать принятия в этом году государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в РК на 2017-2020 годы, напомнил Андрей Чеботарев.

Торгын Нурсеитова