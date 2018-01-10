Три казахстанских боксера вошли в ТОП-50 рейтинга IBO

Канат Ислам, выступающий в первом среднем весе, улучшил свое положение на одну позицию и стал шестым.

Опубликован первый в 2018 году выпуск рейтинга Международной боксерской организации (IBO).

В первом тяжелом весе Иса Акбербаев сохранил 32-ю строку.

В полутяжелом дивизионе Али Ахмедов поднялся с 52-го на 40-е место.

Канат Ислам, выступающий в первом среднем весе, улучшил свое положение на одну позицию и стал шестым.

Полусредневес Жанкош Тураров опустился с 57-й на 58-ю строчку, а Бахтияр Эюбов покинул ТОП-100.

Представитель первой полусредней категории Батыр Джукембаев стал выше на 18 позиций, расположившись на 48-м месте.

Легковес Айдар Шарибаев приблизился к вылету из первой сотни, потеряв три позиции — 98-й.

Боксер второго полулегкого веса Бекман Сойлыбаев «отыграл» одну строку и замкнул ТОП-50 своей категории.

Экс-чемпион мира в легчайшем весе Жанат Жакиянов остался 17-м.

Источник: Sports.kz.

Фото: sports.kz.