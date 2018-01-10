Музей Геннадия Головкина появился в Караганде

Кубки, грамоты, боксерские перчатки, кроссовки непобежденного на профессиональном ринге в среднем весе боксера Геннадия Головкина собрали в музее кумира, который открыли в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Головкина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Давно планировали открыть зал славы или уголок достижений нашего кумира. Ведь спортивный комплекс назван в честь Геннадия Головкина. А значит, наши воспитанники должны видеть достижения Геннадия - его грамоты, кубки, благодарственный письма, которые он получал в разные годы. Подрастающее поколение будет стремиться стать сильнее, лучшее. Наши планы реализовались. Теперь в холле спортивного комплекса появилось это красивое место», - сообщил заведующий физкультурно-оздоровительным комплексом имени Геннадия Головкина Руслан Сайфимилюков.

На витринах расставлены вещи Геннадия - кроссовки, шорты, в которых он выступал в Олимпийских играх, чапан с аббревиатурой GGG, в котором Головкин выходил на ринг. На афишах висят плакаты о боях боксера в разных городах и странах. Каждый посетитель и воспитанник спортивного объекта может в свободном доступе знакомится с личным архивом боксера.

Напомним, администрация спортивного комплекса заявляла о намерении открыть музей имени чемпиона мира в среднем весе по боксу Геннадия Головкина. Объект, где открыли зал достижений кумира, носит имя Головкина и действует с 7 июня 2017 года.