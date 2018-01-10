Общественность Актюбинской области поддерживает задачи Послания Президента

Каждый участник собрания нашел в Послании народу Казахстана главное для себя направление.

Общественные деятели, ветераны труда, представители интеллигенции Актюбинской области всецело поддерживают задачи, обозначенные Президентом страны в ежегодном Послании народу Казахстана, полный текст которого был опубликован во вторник, 10 января, передает Информационный центр «Актобе акпарат».

- Важны все 10 пунктов, объявленные сегодня Президентом Нурсултаном Назарбаевым. Каждый гражданин республики должен принять активное участие в выполнении задач, поставленных Главой государства. Это и будет залогом успеха в деле вхождения Казахстана в тридцатку самых развитых стран мира, - уверен председатель областного Совета ветеранов Кенес Бирманов.

Каждый участник собрания нашел в Послании народу Казахстана главное для себя направление. Так, профессор, доктор философских наук, член областного Общественного совета Алтай Тайжанов подчеркнул особое внимание социальным вопросам.

- Радует, что в Стратегии развития Казахстана до 2050 года, частью которой является каждое Послание Президента, социальная сфера – один из важнейших приоритетов. Это обозначает постоянное стремление к улучшению качества жизни населения, повышение престижа профессии педагога и врача, развитие системы социальной защиты населения в целом, - сказал А. Тайжан.

Между тем, журналист, главный редактор журнала «Адырна» Мейрхан Акдаулетулы призвал своих коллег активно подключаться к разъяснению Послания Президента народу Казахстана.

- Определены конкретные цели на текущий год и обозримое будущее страны, развивающейся огромными темпами. Стратегически важно, чтобы глубинную суть инициатив Главы государства понимал каждый казахстанец, что позволит каждому внести личный вклад в развитие и процветание родины. В этом деле важна роль средств массовой информации. Мы должны понятно и достоверно доводить до граждан информацию об инициативах Президента, определяющих дальнейший курс развития нашей республики, - заявил ветеран казахстанской журналистики.