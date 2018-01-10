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Катрин Денев поддержала право мужчин приставать к женщинам

10 января 2018, 16:08

Изнасилование — это преступление, а попытки соблазнить кого-то, даже настойчивые и неуклюжие — нет.

Актриса Катрин Денев выступила в защиту мужчин, обвиненных в сексуальных домогательствах из-за навязчивого флирта. Артистка оказалась в сотне известных француженок, подписавших коллективное письмо против начавшейся в индустрии культуры «охоты на ведьм», пишет The Guardian.

«Изнасилование — это преступление, а попытки соблазнить кого-то, даже настойчивые и неуклюжие, — нет», — говорится в обращении.

«Мужчин без промедления лишали работы только из-за того, что они дотронулись до чьей-то коленки или неожиданно чмокнули кого-то», — возмутились авторы письма.

Француженки посетовали на то, что мужчин окунали в грязь за разговоры об интимных вещах на рабочем месте. В обращении отмечается, что теперь людей «вынуждают следить за своими словами, несогласных подвергают общему осуждению, а женщин, отказывающихся принять новые правила, клеймят соучастницами и предательницами».

Катрин Денев известна по таким фильмам, как «Шербурские зонтики», «Отвращение», «Дневная красавица», «Восемь женщин».

В октябре 2017-го знаменитости заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна. В изнасилованиях и приставаниях также обвинили Кевина Спейси, Чарли Шина, Сильвестра Сталлоне, Ларса фон Триера, Стивена Сигала и Дастина Хоффмана.

Источник: Lenta.ru

Фото: TUT.BY


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