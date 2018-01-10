Один госномер, три автомобиля: в Кокшетау выявлен факт с подложными номерами

Автомашину марки Toyota с подложными номерами зафиксировали 4 января видеокамеры системы интеллектуальные перекрестки. При проверке выяснилось, что госномер на ней на самом деле зарегистрирован за другим авто - "ГАЗ 310290". А спустя четыре дня этот же номер инспектором ЦОУ замечен на PorscheCayenne. За машиной немедленно выехал полицейский патруль, передает корреспондент BNews.kz.

"За рулем легковушки был 28-летний житель Кокшетау. По словам мужчины, номера он нашел и использовал их на автомобиль Toyota. Потом, якобы, его продал, купил PorscheCayenne и просто-напросто перевесил номера. Кстати, водительского удостоверения и каких-либо документов на элитное авто у него не оказалось", - рассказали подробности в пресс-службе ДВД Акмолинской области.

В итоге такой самодеятельности молодому человеку предстоит отвечать перед законом сразу по 4-м административным правонарушениям.

"В отношении него составлены административные протокола по статье 590 ч.3 КоАП РК (установка на транспортном средстве заведомо подложных или поддельных государственных регистрационных номерных знаков), статье 590 ч.4 (управление транспортом с заведомо подложным или поддельным государственным регистрационным номерным знаком), статье 612 ч.3 (управление транспортом лицом, не имеющим права управления им (кроме учебной езды). Ему также грозит административная ответственность по ст. 601 КоАП РК (пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал светофора). Это нарушение "умные перекрестки" заметили ранее в декабре", - пояснили в пресс-службе департамента.

В настоящее время PorscheCayenne на штрафстоянке, номерные знаки изъяты. Материалы направлены в специализированный административный суд Кокшетау.

Всего в прошлом году, по данным пресс-службы ДВД, в Кокшетау зафиксировано более 3 тысяч нарушений Правил дорожного движения, виновников которых оштрафовали на сумму более 45 млн тенге.

Фото с сайта sputniknews.kz