Назарбаев подписал закон "О Фонде компенсации потерпевшим" и соответствующие к нему поправки в законодательство, передает Zakon.kz.

Закон направлен на создание правовых основ оказания материальной помощи лицам, пострадавшим от преступлений путем единовременной выплаты им денег из Фонда компенсации потерпевшим.

Основной целью закона является формирование правового механизма защиты прав потерпевших, создание финансового инструмента по оказанию потерпевшим или их представителям материальной помощи в виде единовременной фиксированной выплаты денежной суммы. Такая выплата касается только отдельных составов уголовных правонарушений.

Также главой государства был подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам Фонда компенсации потерпевшим». Он направлен на приведение ряда законодательных актов в соответствие с законом «О Фонде компенсации потерпевшим».

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