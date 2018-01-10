Президент подписал закон об оценочной деятельности в РК

Главой государства подписан закон «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан», а также поправки к нему, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Закон направлен на совершенствование системы регулирования оценочной деятельности путем изменения системы ее регулирования, внедрения международных стандартов. .

В частности, предусмотрено саморегулирование в сфере профессиональной деятельности, основанное на обязательном членстве с наиболее оптимальной структурой, множественностью саморегулируемых организаций.

Как пояснялось в заключении комитета мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе, объединение в палату оценщиков будет осуществляться на условиях членства физических лиц с минимальной численностью – 300 физических лиц – оценщиков.

Кроме того, законом отменяется лицензирование и вводится норма о присвоении квалификации "оценщик", выдаваемой палатой оценщиков. В результате оценщик будет вправе осуществлять свою деятельность на основании указанных свидетельств и сможет состоять только в одной палате оценщиков. Между тем документом предусматривается возможность для оценщика осуществлять свою деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, а также на основании договора между оценщиком и юрлицом. Ранее сообщалось, что документ направлен на совершенствование законодательства в сфере оценочной деятельности.

Фото: atameken.kz.