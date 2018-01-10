В ФСБ опровергли утверждения жены Аршавина о ее работе в спецслужбе

Аршавина отказывалась выполнять требования экипажа самолета и называла себя майором ФСБ, в результате она была снята с рейса

Жена футболиста Андрея Аршавина Алиса никогда не работала в ФСБ России, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

"Она не работает и никогда не работала в ФСБ России", - сказал "Интерфаксу" в среду представитель ЦОС ФСБ, отвечая на соответствующую просьбу.

Жена экс-игрока "Зенита" и сборной России 6 января была снята с рейса "Аэрофлота" с детьми и сопровождающей их няней за неподчинение требованиям экипажа.

Как отмечалось в разьяснении пресс-службы "Аэрофлота", "пассажирка отказывалась следовать инструкциям бортпроводников при подготовке воздушного судна к взлету в части требований к безопасности полетов, один из ее детей не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение".

Кроме того, Алиса Аршавина в нарушение договора перевозки пыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, несмотря на то, что по билету она должна была занимать место в эконом-классе.

Также отмечалось, что пассажирка неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж.

Инцидент произошел 6 января на рейсе "Аэрофлота" Москва - Алма-Ата.