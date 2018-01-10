Осуждённый по "делу Шурыгиной": Я бы хотел никогда её не знать

Если бы можно было отмотать время назад, он ни за что бы не допустил такой ситуации, признаётся юноша.

Сергей Семёнов, которого скандально известная Диана Шурыгина объявила своим насильником, дал своё первое интервью на свободе. В беседе с пабликом Mash он признался, что слышал о популярности, которую сыскала его "жертва" после многочисленных телешоу, однако сам он предпочёл бы никогда её не знать.

"Я слышал, что она как-то прославилась. Я не думаю, что я бы хотел с ними встретиться. Я бы хотел её никогда не знать", - признаётся он.

По словам Сергея, если бы можно было отмотать время назад, он ни за что бы не допустил такой ситуации и следил бы за своим окружением получше.

"Урок в том, что нужно быть поумнее и посерьёзнее. Сейчас такая тенденция пошла, что сажают просто всех. Особо не разбираются, у многих полового акта не было, зато сидят. Хотя не было никаких прямых доказательств", - добавил Семёнов.

Напомним, Диана Шурыгина обвинила Сергея Семёнова в изнасиловании на вечеринке. Изначально молодого человека отправили в колонию строгого режима на восемь лет, позже суд изменил срок на три года и три месяца, заменив строгий режим на общий. Сегодня утром молодой человек покинул колонию по УДО. Его семья добивалась освобождения парня целый год.

Источник: Life.ru