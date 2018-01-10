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Алматинское печенье раскупают в России и Германии

10 января 2018, 16:55

Сладости из Алматинской области продают не только по всему Казахстану, но и активно отправляют на экспорт.

Предприятие «Алматинский продукт» занимается производством и продажей кондитерских изделий: печенье, карамель, сухие завтраки, халва и вафли. Производственная мощность предприятия - 13 тыс. тонн готовой продукции в год, при этом компания использует только высококачественное отечественное сырье.

Сладости из Алматинской области продают не только по всему Казахстану, но и активно отправляют на экспорт. Алматинскую продукцию можно встретить на прилавках в странах Средней Азии, тринадцати городов России, а также Германии и Беларуси.

Сегодня предприятие посетил Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» Мухтар Кул-Мухаммед, который отметил, что используемые здесь технологии и максимальное внедрение переработки сельскохозяйственной продукции полностью соответствуют третьему направлению нового Послания Президента, касающегося аграрной политики, увеличения производительности труда и роста экспорта переработанной сельхоз продукции.

К слову, три года назад местные бизнесмены получили крупный кредит в рамках государственной поддержки бизнеса, что позволило им модернизировать производство и получить солидное рефинансирование кредитных займов на покупку сырья.

Также Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» встретился с трудовым коллективом ТОО «Алматы-Стекло», где подчеркнул, что Эпоха четвертой промышленной революции, о которой говорит Глава государства в новом Послании, требует максимального внедрения новейших технологий. А потому, чтобы не отстать от стремительных изменений, которые происходят в мире, даже таким успешным производствам необходима разработка новых инструментов, направленных на модернизацию и цифровизацию.

В рамках поездки Мухтар Кул-Мухаммед вместе с главой региона Амандыком Баталовым также побывали в новом мемориальном комплексе «Батыр бабалар» и историко-культурном центре «Атамекен» Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы.


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