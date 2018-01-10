Президент КФФ Сеильда Байшакова подал в отставку

10 января 2018, 16:57

Президент казахстанской Федерации футбола Сеильда Байшакова подал заявление об отставке

На заседании Исполнительного Комитета КФФ в Астане президент Федерации Сеильда Байшакова подал заявление о добровольной отставке со своего поста, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации опубликованной на официальном сайте КФФ, этот вопрос будет рассматриваться 10 февраля на ближайшей Внеочередной Выборной Конференции.

На заседании исполкома было объявлено, что на должности первого вице-президента и генерального секретаря назначен Азамат Айтхожин.
Ранее Айтхожин возглавлял Профессиональную футбольную лигу Казахстана, и заменил Каныша Аубакирова, который покинул свой пост по семейным обстоятельствам. На должность вице-президента федерации назначен Олжас Абраев.


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