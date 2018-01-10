Зимний туризм в Акмолинской области привлекает все больше отдыхающих

Большой популярностью, особенно у молодежи, пользуются такие виды спорта как сноуборд, горные лыжи, фристайлинг, гонки на собачьих упряжках.

Живописный, богатый край привлекает туристов не только летом, но и зимой. Регион реализует ряд мероприятий, которые обеспечивают загрузку курортной зоны в зимний период и период межсезонья, передает управление внутренней политики.

Многочисленные, всевозможные санаторные комплексы на территории Акмолинской области соответствуют современным требованиям в предоставлении сервиса. Из действующих здравниц услуги зимнего туризма в Щучинско-Боровской курортной зоне оказывают санатории: «Окжетпес», «Алмаз», «Зеленый Бор», «Щучинский», им.С.Сейфуллина, отели «Rixos Borovoe», «Парк Хаус Кокшетау», «Террасса Парк», «Самал» и др.

У любителей профессиональной лыжни есть свои излюбленные места, например, такие как лыжные базы ЦСКА, «Нур Тау». А также горнолыжная трасса и канатная дорога длиной 300 метров в доме отдыха «Ак Желкен».

Для туристов, предпочитающих активный зимний отдых на территории отеля «Rixos Borovoe» запущен первый в Казахстане круглогодичный вейк-парк, который работает как зимой для сноубординга, так и летом для вейкбординга.

На радость озорной ребятне открыты крупные ледовые площадки: ледовый городок в «Казахстанской Лапландии», большая горка на территорий отеля «Rixos Borovoe», ледовый городок на центральном пляже в п. Бурабай, ледовый городок отеля «Айнаколь» и на поляне «Абылай-хана», ледовые городки ДОЦ «Дискавери-Боровое», «Звёздный», «Лесная сказка». Количество отдыхающих, посетивших зимние площадки в Бурабае, только за первую новогоднюю неделю составило около 10 тысяч человек.

Также в ближайшее время планируется включение Бурабайского края в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Статус «глобального геопарка» подразумевает знак качества, которое поддерживается на добровольной основе. Это позволит значительно повысить привлекательность курортной зоны для многочисленных туристов, в том числе иностранных.

Между тем, туристов привлекает в Акмолинской области не только Бурабай, но и другие красивые места, которые славятся изобилием рек, озер и богатым животным миром. Например, в Зерендинской зоне отдыха прекрасно можно отдохнуть в оздоровительном комплексе «Сункар», в Любительском союзе лыжного спорта, на лыжном стадионе которого ежегодно проводят Международный Зерендинский лыжный марафон. Вблизи города Кокшетау расположена известная горнолыжная база «Елікті Park», где любителям зимнего отдыха предоставляются лыжные прогулки, прокат снегоходов, коньков, саней и другие услуги.

Коргалжынский район известен трофейной рыбалкой и разнообразной фауной. Рыбалка здесь организуется Центром активного туризма и отдыха. На егерском кордоне для размещения рыбаков имеется гостиница с удобствами, гостевые домики.

Не менее известны лыжные базы в таких живописных местах как Аккольский и Сандыктауский районы.

В планах на будущее реализация крупных проектов, которые позволят привлечь большее количество отечественных и иностранных туристов.

Продолжается строительство республиканской лыжной базы с трамплинным комплексом и биатлонной площадкой, которые станут центром проведения международных соревнований высокого уровня с привлечением многочисленных туристов в качестве зрителей. Лыжная база построена в соответствии с мировыми требованиями для проведения соревнований по нескольким зимним видам спорта (лыжным гонкам, биатлону, прыжкам с трамплина). Инфраструктура включает в себя лыжную трассу, трамплин высотой 90 и 125 метров.

Планируется строительство горнолыжного комплекса с фуникулером и смотровой площадкой в г. Щучинск, подвесного моста между вершинами гор «Болектау» и «Туфелька» (расстояние между вершинами составляет ориентировочно 200-250 метров), аквапарка, стеклянного перехода по отвесной возвышенности вдоль серпантина в районе Голубого залива оз. Бурабай (протяженность отвесной скалы составляет 300-350 метров).

Ландшафт Бурабайской курортной зоны более разнообразен, поэтому перспектив для развития экстремальных зимних видов туризма здесь намного больше. Данная зона имеет привлекательность для любителей альпинизма и горнолыжного спорта.

Для зимнего спорта и отдыха лучший снег (30-50 см) здесь с января до начала марта. Отдельные площадки субъектов туристского бизнеса оборудованы для саней и снегокатов, ледянок и автомобильных камер.

Большой популярностью, особенно у молодежи, пользуются такие виды спорта как сноуборд, горные лыжи, фристайлинг, гонки на собачьих упряжках.