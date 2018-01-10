Как оплатить штраф ПДД со скидкой 50%, рассказали в МВД

Комитет административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан по вопросам дорожной безопасности опубликовал на своей странице в Facebook разъяснения по порядку оплаты штрафов за нарушения Правил дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

«Порядок оплаты штрафов за нарушения Правил дорожного движения

В соответствии с нормами административного законодательства граждане имеют право в течение 7 (семи) суток оплатить административный штраф в размере 50%.

В этих целях лицам, допустившим правонарушение, вместе протоколом вручается квитанция, в которой уже указывается 50% сумма штрафа, и разъясняется порядок его оплаты.

Далее в течение 24 часов с момента составления протокола сведения о наложенном штрафе вносятся в базу данных МВД, после чего просмотреть и оплатить штраф в режиме он-лайн можно на портале электронного правительства «egov.kz».

При этом система настроена так, что в течение 7 суток размер штрафа будет указан в размере 50%, на следующие сутки штраф, если он остается не уплаченным, автоматически выставляется в полном размере.

В случае оплаты штрафа через портал электронного правительства, сведения о поступлении платежа незамедлительно поступают в базу данных МВД и штраф считается погашенным, в дальнейшем предоставлять квитанцию в органы внутренних дел нет необходимости.

Также следует отметить, что при исчислении 7-ми суток не учитываются праздничные и выходные дни.

Кроме того, граждане имеют возможность просмотреть и оплатить штрафы в режиме он-лайн в рассчетно-кассовых отделениях 12-ти банков второго уровня (АО «АТФ Банк», АО «Народный Банк Казахстана», АО «QazaqBanki», АО «Казкоммерцбанк», АО «AsiaCreditBank», АО «Банк Астаны», АО «Эксимбанк Казахстан», АО «Нурбанк», АО «KaspiBank», ДБ АО «Сбербанк», АО «Цеснабанк», АО «ForteBank» (правопреемник АО «Альянс банк») и АО «Казпочта», которые через портал электронного правительства подключены к системе МВД.

То есть, гражданин, при совершении каких-либо платежных операций, к примеру, по оплате коммунальных услуг, через указанные банки или АО «Казпочта» может узнать и о числящихся за ним неоплаченных штрафах и там же их оплатить.

Такая же возможность просмотреть и оплатить штрафы в режиме он-лайн имеется и во всех СпецЦОНах и ЦОНах республики.

В этих случаях, гражданину нет необходимости предоставлять квитанцию в органы внутренних дел, так как сведения об оплате в систему МВД поступят автоматически».