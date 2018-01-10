Канадец провалил отбор на Олимпиаду и потребовал убрать результаты русских

5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Играх 2018 года в Пхенчхане.

Канадский конькобежец Уильям Даттон не сумел выполнить норматив во время отборочных соревнований на Олимпийские игры 2018 года и потребовал убрать результаты россиян, которые учитываются при составлении критериев отбора. Об этом он написал в своем Twitter.

«Несмотря на данные WADA, отстранение от Олимпиады и Паралимпиады, расследование Ричарда Макларена о российской государственной системе допинга, наша федерация все еще учитывает результаты русских конькобежцев при составлении критериев отбора в олимпийскую сборную. Разве за это боролось WADA?» — написал Даттон.

Он заявил, что федерация должна сделать «правильную вещь» и перестать принимать в расчет время россиян, особенно тех, кто был дисквалифицирован за допинг, пишет Lenta.ru.

В ноябре Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил российских конькобежцев Ольгу Фаткулину и Александра Румянцева от участия в Олимпиадах за нарушения антидопинговых правил во время Игр в Сочи. В общей сложности российская сборная потеряла 12 медалей домашних Игр и лишилась первого места в общекомандном зачете.

5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Играх 2018 года в Пхенчхане. На соревнования смогут попасть только спортсмены, доказавшие свою непричастность к государственной системе сокрытия положительных допинг-проб.

Олимпийские игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля.