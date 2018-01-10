В Чехии бомжа едва не сдали на мусоропереработку

Мужчина спал так крепко, что не почувствовал, как контейнер со всем содержимым был опрокинут в бак мусоровоза.

В чешском городе Кромержиж практически в последний момент удалось спасти 48-летнего мужчину без определенного места жительства, который залез в контейнер с бумажными и картонными отходами, выпил там и заснул, сообщают Vesti.ru.

Как рассказала местным СМИ сотрудник полиции Симона Кышнерова, мужчина спал так крепко, что не почувствовал, как контейнер со всем содержимым был опрокинут в бак мусоровоза.

К счастью, у бомжа был мобильный телефон, так что он успел позвонить в полицию прямо из кузова мусоровоза, везущего очередную партию бытовых отходов на мусоросжигающее предприятие, и попросить о помощи.

Уже через несколько минут патрульный автомобиль сумел заблокировать мусоровоз на одной из городских улиц. Тогда и выяснилось, что в самой глубине кузова под двумя тоннами отходов находился бездомный, сжимающий в руке мобильный телефон.

В полиции признают: то, что у него был мобильный телефон в рабочем состоянии, спасло ему жизнь. Ведь даже если бы мужчина не задохнулся под массой отходов, он имел бы все шансы сгореть заживо в печи предприятия, куда грузовики-мусоровозы сваливают свой груз, передает ТАСС.

В результате происшествия у мужчины была повреждена рука, его отправили в больницу.

Аналогичная история, вызвавшая огромный резонанс, произошла в Москве 16 лет назад. Правда, закончилась она трагически. Ранним утром 9 января 2002 года в Службу спасения поступил звонок из мусоровоза, в который вместе с отходами попал студент Российской государственной академии физической культуры. Он рассказал, что ночью сильно выпил с друзьями, а утром они решили подшутить над бедолагой и засунули его в мусорный контейнер, пишет сайт "Комсомолки". Спасатели не поверили молодому человеку, посчитав это неудачной шуткой. Мусоровоз долго колесил по Хамовникам, у студента сел телефон, и он потерял возможность слать призывы о помощи. В итоге мусорный пресс внутри машины насмерть задавил несчастного.