В 2018 году солидарные пенсии повышены на 8%, соцпособия - на 16%

С 1 января 2018 года солидарные пенсии казахстанцев повышены на 8%, базовая пенсия — на 6%. Таким образом, средняя пенсия составила около 72 тыс. тг. Об этом сообщает министерство труда и социальной защиты населения РК.

Общий объем средств, предусмотренных на пенсионное обеспечение граждан в текущем году составляет более 1,9 трлн тг.

При этом с 1 июля 2018 года планируется изменение методики назначения базовой пенсии, с учетом трудового стажа до 1 января 1998 года и стажа участия в накопительной пенсионной системе после 1998 года. Такое изменение обеспечит рост базовой пенсии в среднем в 1,8 раза. Начиная с 1 июля 2018 года средний размер пенсии с учетом базовой составит около 82 тыс. тг.

Кроме того, в 2018 году изменится размер пособия на рождение ребенка. Так, государственное единовременное пособие на рождение первого, второго, третьего ребенка составит 91 390 тг, на рождение четвертого ребенка и более — 151 515 тг. На эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 40,2 млрд тг.

В 2018 году для осуществления выплат ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им одного года в республиканском бюджете предусмотрено 36,8 млрд тг и размеры пособия составят от 13 853 тг на первого ребенка (16 379 — на второго, 18 880 — на третьего) до 21 405 тг (на четвертого и более).

Следует отметить, что для работающих женщин, имеющих отчисления в государственный фонд социального страхования, предусмотрена социальная выплата на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года. Так, с начала 2014 года работающим женщинам, в период их нахождения в отпусках по уходу за детьми до одного года, субсидируются обязательные пенсионные взносы, что способствует увеличению их пенсионных накоплений. Общий объем субсидий из республиканского бюджета за весь период (2014-2017 гг.) составил 16,5 млрд тг.

Изменения также коснулись пособий для людей с ограниченными возможностями и ухода за ними. В прошлом году на выплату государственных социальных пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту направлено 255,9 млрд тг. В 2018 году объем средств на соцподдержку указанной категории составит 326,8 млрд тг.

По данным МТСЗН РК, в 2018 году размер пособия лицам, воспитывающим ребенка-инвалида, увеличится на 15,6% и составит 29 699 тг. Всего на данный вид пособия в 2018 году в республиканском бюджете предусмотрено 29,9 млрд тг.

На начало 2018 года средний размер пособия по инвалидности составил 33 087 тг, по случаю потери кормильца — 31 334 тг, по возрасту — 12 719 тг. Численность получателей пособия по инвалидности составила свыше 518 тыс. получателей, по случаю потери кормильца — более 168 тыс. получателей, по возрасту более — 1 тыс. получателей.