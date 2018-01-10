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Все задачи послания президента работают на перспективу развития государства - сенатор

10 января 2018, 18:27

Депутат подробно осветил механизм реализации обозначенных главой государства 10 приоритетов, разъяснил отдельные положения послания.

В целях разъяснения основных положений Послания Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» депутат Сената Парламента Серик Бектурганов посетил объекты социальной сферы Денисовского района Костанайской области и встретился с избирателями, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента.

В рамках встречи депутат подробно осветил механизм реализации обозначенных главой государства 10 приоритетов, разъяснил отдельные положения послания, а также ответил на ряд поступивших вопросов. Бектурганов подчеркнул, что «все задачи Послания Елбасы работают на перспективу развития государства».

Говоря о развитии человеческого капитала, являющегося, по словам главы государства, основой модернизации, сенатор заострил внимание на создании передовой системы образования. Жители региона выступили с поддержкой инициатив Президента, изложенных в послании.

Фото: kstnews.kz


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