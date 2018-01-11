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Начальник РОВД задержан по подозрению в распространении госсекретов в Актобе

11 января 2018, 00:08

Спецкомиссия оценила ущерб от разглашения секретных документов больше чем в 22 миллиона тенге.

В Актобе по подозрению в распространении госсекретов задержан глава Мартукского РОВД Евгений Лазарев. Причем заявила на 44-летнего начальника бывшая супруга! Она якобы нашла в кладовке документы с грифом «совершенно секретно» и по совету адвоката тут же обратилась в правоохранительные органы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ktk.kz.

Позже, как выяснилось, в той же кладовке, женщина нашла больше 60 автоматных патронов. Эту находку тоже приобщили к делу. Спецкомиссия оценила ущерб от разглашения секретных документов больше чем в 22 миллиона тенге. Теперь полицейскому пытается помочь уже гражданская супруга. Говорит, с её предшественницей начальник РОВД в разводе уже 3 года, но конфликты с бывшей супругой продолжались. Майору Лазареву оставалось до пенсии 2 месяца.

Наталья Горовая, гражданская супруга Е. Лазарева: "Получается, что спустя 5 лет нашла документы. Отвозит эти документы. Потом, как я понимаю, пишет, что она эти документы не читала, потому что увидела гриф «Секретно». Вся такая абсурдная ситуация".


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