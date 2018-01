Не моргавшая две минуты актриса удивила соцсети

Пользователей соцсетей впечатлила голливудская актриса Джессика Честейн, которая в эфире испанской телепередачи El Hormiguero продемонстрировала умение не моргать более двух минут, сообщает газета ABC. Соответствующий видеоролик опубликован в Twitter, пишет РИА Новости.

"Здесь очень много воздуха и у меня все болит, но я буду продолжать до двух минут, чтобы никто не смог побить мой рекорд ", — сказала она во время соревнования с ведущим, которое состоялось в финальной части программы.

Многие подписчики пытались уловить момент, когда Честейн моргнула. Некоторые сочли, что она закрыла глаза на 24-й и 28-й секундах, однако их позиция не нашла поддержки. "Невозможно не быть завороженным этими неморгающими глазами ", — написал Enrique Villa. "Ого. На это больно смотреть", — отметил Mark Creech. Другие посчитали, что такая способность — результат актерской дисциплины.

Программа, которую посетила Честейн, была посвящена грядущей премьере фильма "Большая игра".

Jessica Chastain breaks the record of 2 minutes without blinking. pic.twitter.com/Elcwij1mN2