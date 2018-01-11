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Мужчина задержан по подозрению в убийстве из-за ссоры на рынке Жезказгана

11 января 2018, 00:47

Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

Задержан подозреваемый в убийстве на одном из рынков в городе Жезказган, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел Карагандинской области, пишет ru.sputniknews.kz.

По информации полиции, по горячим следам задержан 39-летний мужчина, который признался, что в ходе ссоры нанёс ножевые ранения 44-летнему потерпевшему.

"По факту убийства, имевшего место в городе Жезказган, проводится досудебное расследование по статье 99 часть 1 УК РК "Убийство", — говорится в сообщении.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование.

Фото: ru.sputniknews.kz


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