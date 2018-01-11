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В Алматы на ходу задымилась машина, после чего сгорела

11 января 2018, 01:28

В результате пожара никто не пострадал.

В Алматы прямо на ходу загорелась машина, водитель потушить ее не смог, сообщает Zakon.kz.

Mitsubishi chariot двигался по улице Момышулы в северном направлении. В районе поворота в Боралдай на ходу под капотом произошло задымление, после чего произошло возгорание автомобиля. Машину пытались потушить своими силами, но ничего не вышло.

Огонь смогли ликвидировать только прибывшие на место пожарные. Машина практически не подлежит восстановлению.

В результате пожара никто не пострадал.


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