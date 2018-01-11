Ушел из жизни известный казахстанский журналист Виктор Мирошниченко
11 января 2018, 01:36
Коллеги Мирошниченко выражают свои соболезнования.
Скончался известный казахстанский журналист Виктор Мирошниченко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его коллега Марат Асипов, пишет ru.sputniknews.kz.
В комментариях к публикации коллеги выражают свои соболезнования.
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