Касательно применения контрольных приборов учета при перемещении нефтепродуктов

В соответствии с изменениями, внесенными в Закон РК «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» (далее - Закон), с 1 января 2018 года пункт 3 статьи 19 Закона действует в следующей редакции:

Реализация, отгрузка и (или) транспортировка и прокачка нефтепродуктов осуществляются с обязательным перемещением нефтепродуктов через контрольные приборы учета:

1) резервуаров - производителями нефтепродуктов, поставщиками нефти, оптовыми поставщиками нефтепродуктов, импортерами, розничными реализаторами нефтепродуктов.

Поставщики нефти, осуществляющие реализацию нефтепродуктов, полученных в результате переработки принадлежащих им сырой нефти и (или) газового конденсата, с эстакад налива нефтепродуктов производственного объекта производителя нефтепродуктов, перемещают такие нефтепродукты через контрольные приборы учета производителя нефтепродуктов в процессе налива в автомобильные и (или) железнодорожные цистерны либо прокачки, транспортировки в резервуар или автозаправочную станцию поставщика нефти.

Импортеры, а также поставщики нефти, осуществляющие реализацию нефтепродуктов, полученных в результате переработки принадлежащих им сырой нефти и (или) газового конденсата нефтеперерабатывающими заводами, расположенными за пределами Республики Казахстан, осуществляют реализацию нефтепродуктов с резервуаров и (или) автозаправочных станций, расположенных на территории Республики Казахстан, с обязательным перемещением нефтепродуктов через контрольные приборы учета.

Реализация, отгрузка и (или) транспортировка, а также прокачка нефтепродуктов с баз нефтепродуктов осуществляются без применения контрольных приборов учета;

2) автозаправочных станций (за исключением автозаправочных станций передвижного типа) - производителями нефтепродуктов, поставщиками нефти, оптовыми поставщиками нефтепродуктов, импортерами, розничными реализаторами нефтепродуктов.

Реализация, отгрузка и (или) транспортировка и прокачка мазута осуществляются без применения контрольных приборов учета, за исключением случаев его отгрузки и (или) реализации с производственных объектов производителя нефтепродуктов.

Обращаем Ваше внимание, что подпункт 1) пункта 3 статьи 19 Закона введен в действие:

с 1 января 2017 года - для производителей нефтепродуктов;

с 1 января 2019 года - для оптовых поставщиков нефтепродуктов, импортеров, поставщиков нефти.

а подпункт 2) пункта 3 статьи 19 Закона вводится в действие:

с 1 января 2019 года - для автозаправочных станций, расположенных на территориях столицы, городов республиканского, областного и районного значения;

с 1 января 2021 года - для автозаправочных станций, не указанных выше.