Рынок в Астане оштрафовали за отсутствие антитеррористической защиты

Один из крупнейших рынков Астаны оштрафовали за слабую антитеррористическую защиту, передает МИА «Казинформ».

«В ноябре прошлого года проведена проверка коммунального рынка «Шапагат» на предмет состояния антитеррористической защиты, в ходе которой выявлены нарушения, не отвечающие требованиям инженерно-технической укрепленности объекта, уязвимого в террористическом отношении. Руководитель объекта привлечен к административной ответственности в виде штрафа 200 МРП (453 800 тенге)», - говорится в сообщении ведомства.

По данным ДВД Астаны, в 2017 году, по результатам проведенных проверок, к административной ответственности по статье 149 Кодекса об административных правонарушениях «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защиты и соблюдению должного уровня безопасности объектов, относящихся к местам массового скопления людей» привлечено 34 объекта различной категории.

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