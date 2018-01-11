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Из-за метели закрыта трасса Астана-Караганда

11 января 2018, 06:11

Движение закрыто для всех видов автотранспорта.

Из-за сильной метели закрыто движение на автодороге Астана-Караганда, передает МИА «Казинформ».

«Трасса Астана-Караганда закрыта. Сильная метель, ветер 15 метров в секунду», - говорится в сообщении ведомства, распространенном ночью 11 января. В ведомстве уточнили, что движение закрыто для всех видов автотранспорта.

Фото: inform.kz


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