В Сети высмеяли игру бразильянки в боулинг

В ролике женщина, пытается прицелиться в кегли.

Пользователи Сети посмеялись над игрой бразильянки в боулинге. Видео "страйка" выложено на YouTube-канале, передает РИА Новости.

Сообщается, что инцидент произошел в бразильском штате Рондония. В ролике женщина, пытается прицелиться в кегли.

"Целься прямо, Дора", — сказал ей голос за кадром.

Однако она переоценила свои силы и направила шар прямо в телевизор, находящийся на внушительной высоте, и разбила его экран.

"Тетя Дориня выбила страйк в телевизоре", — пошутил автор видео.

Пользователи видеохостинга оценили маневр женщины.

Фото: FainaIdea.com