Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Сети высмеяли игру бразильянки в боулинг

11 января 2018, 06:22

В ролике женщина, пытается прицелиться в кегли.

Пользователи Сети посмеялись над игрой бразильянки в боулинге. Видео "страйка" выложено на YouTube-канале, передает РИА Новости.

Сообщается, что инцидент произошел в бразильском штате Рондония. В ролике женщина, пытается прицелиться в кегли.

"Целься прямо, Дора", — сказал ей голос за кадром.

Однако она переоценила свои силы и направила шар прямо в телевизор, находящийся на внушительной высоте, и разбила его экран.

"Тетя Дориня выбила страйк в телевизоре", — пошутил автор видео.

Пользователи видеохостинга оценили маневр женщины.

Фото: FainaIdea.com


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...