В Сети высмеяли игру бразильянки в боулинг
В ролике женщина, пытается прицелиться в кегли.
Пользователи Сети посмеялись над игрой бразильянки в боулинге. Видео "страйка" выложено на YouTube-канале, передает РИА Новости.
Сообщается, что инцидент произошел в бразильском штате Рондония. В ролике женщина, пытается прицелиться в кегли.
"Целься прямо, Дора", — сказал ей голос за кадром.
Однако она переоценила свои силы и направила шар прямо в телевизор, находящийся на внушительной высоте, и разбила его экран.
"Тетя Дориня выбила страйк в телевизоре", — пошутил автор видео.
Пользователи видеохостинга оценили маневр женщины.
Фото: FainaIdea.com
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