Замглавы филиала Казгидромета в Атырау присвоил и вернул 4,5 млн тенге

Мужчина дважды совершил аферу, похитив более 4 миллионов тенге, предназначавшихся для командировки.

В Атырау состоялся суд над заместителем директора филиала РГП "Казгидромет", который признан виновным в хищении крупной суммы бюджетных денег, сообщает пресс-служба суд №2 города Атырау.

Чиновник обвинялся по статье 189 части 3 пункту 1 УК РК (Растрата имущества).

В октябре 2017 года руководитель года под предлогом служебной необходимости получил разрешение директора филиала на командировку для проведения экологического мониторинга в акватории Каспийского моря на 10 дней. Вместе с ним в командировку должны были поехать 10 сотрудников Казгидромета.

Однако А. продал своему знакомому предназначенный для поездки на морском судне дизель объемом 16 тысяч литров, присвоив вырученные 2 миллиона 016 тысяч тенге.

Членам команды он сообщил, что командировка отменяется, также присвоив себе деньги для командировочных расходов.

Также он успел во второй раз осуществить точно такой же преступный план.

Общий ущерб оценен в 4 миллиона 463 тысяч 111 тенге.

В ходе досудебного расследования подсудимый полностью возместил имущественный вред в пользу потерпевшей стороны. Также он добровольно изъявил желание заключить процессуальное соглашение о признании вины. Заключено процессуальное соглашение с прокурором.

Приговором суда утверждено процессуальное соглашение. Согласно данного соглашения, подсудимому А.А. назначено наказание в виде двух лет условного наказания.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: © Sputnik / Рамиль Ситдиков