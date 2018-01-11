В Актобе жильцы девятиэтажки боятся обрушения дома. У подвала появился арендатор, который сооружает там тренажерный зал, пишет Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

Ремонт идет полным ходом, и жильцы уверяют, что от этих работ по стенам у них поползли трещины.

Третий месяц в подвальном помещении дома полным ходом идет сооружение тренажерного зала. И это несмотря на многочисленные протесты людей, которые с ужасом наблюдают, как в их квартирах появляются новые трещины, и, как подозревают жильцы, происходит это из-за того, что рушатся несущие стены подвала.

Предпринимательница намерена сделать в нем тренажерный зал с душевыми кабинами. Бизнесвумен уверяет, что благодаря их вмешательству заброшенный подвал приведен в порядок.

– Здесь нет никаких трещин! А сколько мы вложили! Подвал гнил, мы столько мусора вывезли!, - заявила арендатор Дарига Караманова.

Девятиэтажный дом построен по госпрограмме «Доступное жилье». Однако доступным для жильцов его трудно назвать, уверяют люди. Собственники квартир возмущены тем, что их мнение чиновники и бизнесмены никак не учли и даже не спросили разрешения на вмешательство. А люди уверены, что подвальное помещение – это общедомовая собственность, на которую каждый владелец жилья в доме имеет право. Однако в акимате придерживаются другого мнения.

– Согласование здесь не бралось у жителей. Был данный объект согласован с балансосодержателем – городским отделом ЖКХ, - сказал рук. отдела финансов г. Актобе Серик Наби.

Получается, что квартиры в доме, построенном по госпрограмме, их владельцам пока не принадлежат, а относятся к коммунальной собственности города. Распоряжаться ею имеют право местные власти до тех пор, пока все жильцы не выплатят ипотеку – это лет 15. Вот и за аренду подвала предприниматель будет платить деньги в местный бюджет.

Фото: TutKnow.ru