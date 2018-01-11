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Занятия отменили для всех школьников в Астане

11 января 2018, 07:21

Учебу отменили также для студентов 1-2 курса колледжей.

Из-за метели в Астане отменены занятия для всех учеников школ, занимающихся с первой смены, а также для студентов 1 и 2 курсов колледжей, передает Zakon.kz со ссылкой на управление образования города.

«Управление образования города Астаны сообщает, 11 января в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-11(12) классов первой смены, а также для студентов 1-2 курса колледжей отменяются», - говорится в сообщении ведомства.

Фото:Мой город

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