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Дороги из Астаны закрыты в пяти направлениях

11 января 2018, 07:31

Движение закрыто для всех видов автотранспорта.

Из-за метели в Астане отменены занятия для всех учеников школ, занимающихся с первой смены, а также для студентов 1 и 2 курсов колледжей, передает МИА «Казинформ».

Закрыто движение транспорта в направлениях Павлодарской, Карагандинской областей, до города Щучинска, поселка Коргалжын, а также до села Жаксы по трассе в направлении Костанайской области.

В частности, закрыты участки Астана-граница Павлодарской области (16-205 км дороги Астана-Ерейментау-Шидерты), Астана-поселок Коргалжын (19-180 км дороги Астана-Коргалжын), Астана-село Нура (16-51 км дороги Астана-Кабанбай батыра), Астана-Щучинск (18-231 км дороги Астана-Петропавловск), Астана-граница Карагандинской области (1275-1353 км трассы Екатеринбург-Алматы) и село Жаксы-Астана (915-1247 км трассы Екатеринбург-Алматы).

В Актюбинской области закрыто движение транспорта на участке граница Актюбинской области - город Айтеке би (1240-1474 км автодороги Самара-Шымкент). В Карагандинской области запрещено движение машин на участке город Сатпаев - поселок Улытау (24-138 км трассы Жезказган-Петропавловск.

Движение закрыто для всех видов автотранспорта.

Фото: inform.kz

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