Ассанж стал эквадорцем

21 декабря 2017 года на имя Ассанжа был изготовлен документ, подтверждающий эквадорское гражданство с кодом провинции Пичинча.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получил гражданство республики Эквадор, сообщает Лента.ру.

По утверждению СМИ, 21 декабря 2017 года на имя Ассанжа был изготовлен документ, подтверждающий эквадорское гражданство с кодом провинции Пичинча. На сайте налоговой службы республики подтверждается, что данный паспорт принадлежит человеку с именем и фамилией, полностью повторяющими данные основателя WikiLeaks.

Министерство иностранных дел Эквадора выпустило специальный релиз, в котором отметили, что ведомство не будет отвечать на слухи или искаженные факты по этому делу.

Сам Ассанж также не стал давать какие-либо комментарии, но опубликовал в своем Twitter фотографию, на которой он стоит в свитере с цветами эквадорского флага.

9 января британская газета Daily Mail написала, что Эквадор собирается выгнать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из своего посольства в Лондоне. По сведениям издания, президент страны Ленин Морено разозлен твитами Ассанжа о союзниках эквадорского лидера.

Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с июня 2012 года. Там он нашел убежище, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании. В мае 2017-го расследование было прекращено, но Ассанж все равно опасается выдачи шведским властям, так как Стокгольм передаст его США, где ему может грозить смертная казнь из-за публикации секретной информации.

Фото: Peter Nicholls / REUTERS