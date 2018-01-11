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Facebook ищет казахскоязычного специалиста

11 января 2018, 08:40

Местом работы будет офис в городе Дублин в Ирландии.

Крупнейшая социальная сеть в мире Facebook ищет казахскоязычного специалиста, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится на официальной странице в Facebook.

Кандидат должен знать казахский язык и иметь глубокие познания в культуре и обычаях Казахстана и Центрально-Азиатского региона. Он будет работать в команде, которая занимается исследованием рынка Казахстана. Местом работы будет офис в городе Дублин в Ирландии.

Обязанности: отвечать на запросы от пользователей из Казахстана, проверять сообщения на предмет оскорбительного контента, оказывать поддержку пользователям и решать возникающие проблемы с аккаунтами.

От кандидата требуется высокое качество и скорость работы, точность, а также способность сопереживать. Кандидат должен быть в курсе последних событий в Казахстане и того, как обычно ведут себя именно казахстанские пользователи Facebook. В обязанности также входит сбор информации посредством качественного и количественного анализа взаимодействия пользователей при поддержке Facebook и Instagram.

Кандидат также должен прекрасно владеть английским и казахским языками. Предшествующий опыт работы с такими программами, как Excel и SQL, будет огромным преимуществом.

Фото: TAdviser


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