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Селин Дион не испугалась забравшейся на сцену пьяной фанатки

11 января 2018, 09:05

Фанатка потерлась об артистку и обхватила ее ногой.

Подвыпившая поклонница канадской певицы Селин Дион вскарабкалась на сцену во время ее концерта, сообщает Lena.ru.

Фанатка потерлась об артистку и обхватила ее ногой. Дион поприветствовала подобное поведение и порадовалась, что поклонница захотела быть ближе к ней и забралась на сцену.

«Ты видишь мое сердце?» — обратилась певица к женщине.

Дион также обняла поклонницу несколько раз и призналась ей в любви, после чего охрана проводила фанатку в зрительный зал.

Инцидент произошел во время выступления в Лас-Вегасе 5 января.


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