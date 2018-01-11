Селин Дион не испугалась забравшейся на сцену пьяной фанатки
Фанатка потерлась об артистку и обхватила ее ногой.
Подвыпившая поклонница канадской певицы Селин Дион вскарабкалась на сцену во время ее концерта, сообщает Lena.ru.
Фанатка потерлась об артистку и обхватила ее ногой. Дион поприветствовала подобное поведение и порадовалась, что поклонница захотела быть ближе к ней и забралась на сцену.
«Ты видишь мое сердце?» — обратилась певица к женщине.
Дион также обняла поклонницу несколько раз и призналась ей в любви, после чего охрана проводила фанатку в зрительный зал.
Инцидент произошел во время выступления в Лас-Вегасе 5 января.
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