Назначен замглавы "Астана ЭКСПО-2017"

Аллен Чайжунусов назначен заместителем председателя правления АО "НК"АСТАНА ЭКСПО-2017", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

Аллен Сержанович Чайжунусов в 2002 году окончил Московский государственный институт международных отношений министерства иностранных дел Российской Федерации по специальности юрист-международник, а также Казахскую финансово-экономическую академию по специальности "Экономист".

С 2002 по 2006 годы находился на дипломатической службе. В разные годы занимал должности заместителя руководителя аппарата акима Мангистауской области, заведующего секретариатом центрального аппарата Народно-Демократической партии "Нур Отан", управляющего директора ТОО "Самрук-Казына Контракт", заместителя председателя агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры.

С 2015 года работал директором департамента продвижения и туризма АО "НК "Астана ЭКСПО-2017".

6 ноября 2017 года назначен генеральным комиссаром секции Казахстана на Всемирной выставке "ЭКСПО-2020 Дубай", которая пройдет с 1 мая по 31 октября.

© Foto: Пресс-служба АО "НК"АСТАНА ЭКСПО-2017"