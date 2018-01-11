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В пяти областях республики 11 января ожидается шторм

11 января 2018, 09:29

Местами порывы ветра достигнут 30 м/с и более.

По-прежнему большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием ложбины циклона, и связанных с ней атмосферных фронтальных разделов, в связи с этим по всей территорий пройдет снег, ожидается туман, гололед, усилится ветер с метелью, на северной части сильная метель, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

11 января в Акмолинской области ожидается снег, местами метель, гололед. Ветер юго-западный, западный, 9 января местами 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с, сутки 10-11 января на большей части 15-20 м/с, местами порывы 23-28 м/с.

В Астане 11 января ожидается временами снег, низовая метель, гололед. Днем 11 января ожидается юго-западный, западный ветер временами 15-20 м/с, ночью 11 января порывы 25 м/с.

Ночью и утром 11 января в Жамбылской области местами ожидаются осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Ветер юго-западный, западный местами 15-20, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

В Таразе ночью и утром 11 января ожидается ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

11 января в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях ожидаются снег, метель, местами сильная. Местами туман, гололед. Ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 25 м/с, местами 30 м/с и более. Вероятность шторма 90-95 %.

Из-за метели в Астане отменены занятия для всех учеников школ, занимающихся с первой смены, а также для студентов 1 и 2 курсов колледжей. Дороги из Астаны закрыты в пяти направлениях.

Фото с сайта 24.kz


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