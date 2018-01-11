Более 60 дел в сфере семейно-бытовых отношений рассмотрели в райсуде Акмолинской области

При этом в отношении 52 граждан адмдела были прекращены в связи с примирением правонарушителей с потерпевшими.

В Есильском районном суде Акмолинской области в 2017 году рассмотрены 64 административных дела о противоправных действиях в сфере семейно-бытовых отношений, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.

При этом в отношении 52 граждан адмдела были прекращены в связи с примирением правонарушителей с потерпевшими, из них 35 в порядке медиации, 12 граждан признаны виновными в совершении противоправных действий в сфере семейно-бытовых отношений, предусмотренных статьей 73 КоАП. 8 гражданам назначено административное взыскания в виде ареста, 2 гражданам наложен штраф, 2 гражданам наложено предупреждение.

Как пояснили в суде, противоправными действиями в сфере семейно-бытовых отношений, согласно статье 73 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, являются нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие, совершенные в индивидуальном жилом доме, квартире или ином жилище.

В свою очередь в Зерендинском районном суде за прошлый год рассмотрены 856 гражданских дел, из которых 12 гражданских дел окончились заключением мирового соглашения и 29 дел в порядке медиации.

Кроме того, судом рассмотрены 105 уголовных дел, из которых 12 дел прекращены в порядке медиации.

«Рассмотрены административные дела, по которым в отношении 565 граждан, которым назначены следующие меры административного взыскания: 202 гражданам назначен административный штраф, 233 гражданам назначен административный арест, лишены специального права 107 граждан, вынесены предупреждения 23 гражданам», - рассказали в облсуде.

За 2017 год посредством сервиса «Судебный кабинет» в суд поступило 821 электронных исковых заявлений, судебных приказов и 654 административных дел.