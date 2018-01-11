Назарбаев освободил от должности акима Жамбылской области

Указом главы государства Кокрекбаев Карим Насбекович освобожден от должности акима Жамбылской области в связи с переходом на другую работу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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