Назарбаев освободил от должности акима Жамбылской области
Указом главы государства Кокрекбаев Карим Насбекович освобожден от должности акима Жамбылской области в связи с переходом на другую работу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Карим Кокрекбаев Насбекович родился 28 июля 1957 года в Джамбулской области.
Трудовой стаж:
· Помощник машиниста локомотивного депо станции Чу, помощник начальника, старший инженер, диспетчер управления Алматинской железной дороги, составитель поездов, бригадир;
· Заместитель начальника станции Сары-Озек, начальник станции Алма-Ата-2, заместитель начальника отделения Алма-Атинского отделения дороги, начальник отдела координации перевозок и взаимодействия в СНГ Министерства транспорта Республики Казахстан;
· Первый заместитель генерального директора ГП «Алматыжелдорэкспедиция», начальник главного управления грузовой и коммерческой работы РГП «Казакстан темир жолы», начальник Алматинской железной дороги, генеральный директор РГП «Международный аэропорт»;
· Вице-президент общественного фонда «Еркин Комек» (1998-1999);
· Аким Мойынкумского района Жамбылской области (1999-2000);
· Вице-министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Казахстан, генеральный директор ТОО «ЭйрКазахстанТур», вице-президент, управляющий директор по перевозочному процессу АО «Национальная компания «Казакстан темир жолы» (2000-04.2008);
· Главный инженер АО «Национальная компания «Казакстан темир жолы» (04.2008-10.2008);
· Заместитель акима Жамбылской области (29.10.2008-12.2009);
· Первый заместитель акима Жамбылской области Республики Казахстан (12.2009-12.2013);
· Аким Жамбылской области (с 20.12.2013)
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