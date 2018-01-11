Аскар Мырзахметов назначен акимом Жамбылской области

Указом главы государства Мырзахметов Аскар Исабекович назначен акимом Жамбылской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Сегодня по поручению Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева премьер-министр Бакытжан Сагинтаев и руководитель Администрации Президента Адильбек Джаксыбеков приняли участие во внеочередной сессии маслихата Жамбылской области.

В ходе заседания премьер-министр Бакытжан Сагинтаев зачитал письмо главы государства, адресованное депутатам областного маслихата, о предложении назначить на должность акима Жамбылской области Аскара Мырзахметова. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру, предложенную Президентом.

Далее премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев и руководитель Администрации Президента РК Адильбек Джаксыбеков встретились с активом Жамбылской области, где представили нового акима.

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поблагодарил Карима Кокрекбаева за совместную работу.

В ходе представления премьер-министр отметил большой опыт работы Аскара Мырзахметова на различных ответственных руководящих должностях и поставил перед новым руководством ряд конкретных задач по реализации Послания Главы государства народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции».

Мырзахметов Аскар Исабекович родился 1 декабря 1962 года в Шымкенте.

Ранее занимал должность министра сельского хозяйства Республики Казахстан.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Алма-Атинский зооветеринарный институт (1984)

Зооинженер

Научные звания, степени, деятельность:

· Аспирантура Всесоюзного научно-исследовательского института животноводства (1985-1988)

· Кандидат сельскохозяйственных наук, тема диссертации: «Влияние качества протеинового питания на воспроизводительную способность телок и нетелей и их последующую молочную продуктивность» (1988)

· Академик Казахстанской национальной академии естественных наук Республики Казахстан (2009)

Трудовой стаж:

· Младший научный сотрудник Казахстанского научно-исследовательского института каракулеводства (1984-1985);

· Старший научный сотрудник Казахстанского научно-исследовательского института животноводства (1988-1991);

· Вице-президент республиканской биржи «Казахстан», председатель Правления Ассоциации бирж Средней Азии и Казахстана, президент АО «Электронный супермаркет» (1991-1995);

· Генеральный директор инвестиционной фирмы «Tasmo» (1995-1996);

· Генеральный директор АО «Агро-лизинг» (1996-1999);

· Внештатный советник Премьер-министра Республики Казахстан (1997-1999);

· Председатель совета Форума предпринимателей Казахстана (03.1999-08.1999);

· Вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан (08.1999-06.2002);

· Первый вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан (06.2002-26.08.2005);

· Исполняющий обязанности председателя Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (06.2003-01.2004);

· Министр сельского хозяйства Республики Казахстан (25.08.2005-01.2006);

· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Узбекистан (26.04.2006-11.09.2007);

· Председатель Правления акционерного общества «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Оңтүстік» (11.09.2007-04.03.2009);

· Аким Южно-Казахстанской области (04.03.2009-08.2015);

· Первый заместитель Председателя партии «Нур Отан» (08.2015-05.2016);

· Министр сельского хозяйства Республики Казахстан (06.05.2016-15.12.2017);

· Заместитель Премьер-министра РК (14.06.2016, переназначен с 13.09.2016-15.12.2017)

Также сообщается, что указом главы государства Кокрекбаев Карим Насбекович освобожден от должности акима Жамбылской области в связи с переходом на другую работу.